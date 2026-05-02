Caso Jet Set: juez se reserva fallo para el 15 de junio tras concluir audiencia preliminar

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Luego de aclarar que cuenta con un plazo de 30 a 45 días para emitir su decisión, el juez del Primer Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional, Raymundo Mejía, se reservó el fallo de la audiencia preliminar del caso Jet Set para el 15 de junio, a las 10:00 de la mañana, fecha que dará a conocer su decisión luego de agotar la fase de ponderación tras el cierre de los amplios debates de las partes.

Ahora, el magistrado decidirá si el proceso pasa o no a juicio de fondo, donde se producirá el debate completo, oral, público y contradictorio.

En ese fase, además, se presentarán todas las pruebas, para que el tribunal luego decida si los imputados, Antonio y Maribel Espaillat, dueños del Jet Set, son culpables penalmente o no, más allá de toda duda razonable.