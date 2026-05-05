Caso Llenas Aybar: Así está Najayo previo a la salida de Mario José Redondo Llenas

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San Cristóbal.– En un ambiente de aparente tranquilidad, el Centro de Corrección y Rehabilitación (CCR) de Najayo permanece en calma desde tempranas horas de este martes, mientras la prensa nacional se mantiene a la espera de la salida de Mario José Redondo Llenas.

En los alrededores del recinto penitenciario se observa presencia de agentes, quienes permanecen atentos ante cualquier eventualidad, aunque sin reportarse incidentes hasta el momento.

Redondo Llenas fue condenado en 1996 junto a Juan Manuel Moliné Rodríguez por la muerte del menor José Rafael Llenas Aybar, de 12 años, un caso que marcó profundamente a la sociedad dominicana por su gravedad.