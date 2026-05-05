Caso Llenas Aybar: lo que dice la ley sobre la salida de Redondo Llenas

Publicado por Lency Alcántara Creado: Actualizado:

La salida de Mario José Redondo Llenas de la cárcel de Najayo, tras cumplir íntegramente la condena de 30 años por el asesinato de su primo José Rafael Llenas Aybar, se ajusta a lo que dispone el Código Penal dominicano.

La legislación establece que, una vez agotado el tiempo de la pena impuesta por los tribunales, el condenado debe recuperar su libertad, sin que puedan imponerse medidas adicionales.

El Artículo 26 del Código Penal señala que las penas privativas de libertad tienen un límite temporal definido por la sentencia. Cumplido ese plazo, el Estado no puede mantener al individuo recluido, pues hacerlo constituiría una violación de derechos fundamentales.

En este caso, Redondo Llenas cumplió la pena máxima de 30 años, prevista en la normativa vigente para delitos graves como el homicidio.

Penas máximas Código Penal

Redondo Llenas fue condenado en 1996 junto a Juan Manuel Moliné Rodríguez, quien recibió 20 años de prisión. La sentencia incluyó además una indemnización de cinco millones de pesos a favor de los padres de la víctima. La Suprema Corte de Justicia ratificó esas condenas en 2006, cerrando definitivamente el proceso judicial.

Articulo sobre el caso

El director de Servicios Penitenciarios y Correccionales, Roberto Santana, explicó que la salida de Redondo Llenas se enmarca en los protocolos de reinserción social, que incluyen diagnósticos individuales, programas educativos, laborales y de salud mental. “El sistema busca que cada interno tenga una ruta personalizada de rehabilitación, con contacto progresivo con la comunidad antes de recuperar la libertad”, señaló.

El asesinato de José Rafael Llenas Aybar en 1996 conmocionó al país y se convirtió en uno de los procesos judiciales más recordados de la década. Treinta años después, la salida de Redondo Llenas reabre el debate sobre la eficacia del sistema penitenciario y la capacidad de reinserción de quienes cumplen condenas largas.