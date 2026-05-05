Caso Llenas Aybar: Mario Redondo Llenas evita responder cuál fue el verdadero motivo del crimen

Publicado por Merilenny Mueses Creado: Actualizado:

A pesar de cumplir su condena y salir en libertad, Mario José Redondo Llenas evitó revelar este martes cuál fue el motivo del asesinato de su primo José Rafael Llenas Aybar, uno de los crímenes más impactantes en la historia del país.

Aunque no respondió la interrogante que por décadas ha rodeado el atroz caso, Redondo Llenas no descartó volver a hablar sobre el tema en otro escenario.

“No es la última conversación, puede extenderse. Sobre todo, quiero que se extienda, pero no en un espacio parado a unas puertas de la cárcel, sino en un espacio que permita una ponderación más profunda, más delicada, con el propósito de ayudar, no de alimentar (el morbo)”, expresó.

Al ser abordado por periodistas tras abandonar el Centro de Corrección y Rehabilitación (CCR) Najayo, aseguró que está dispuesto a conversar más adelante.

“Mi propósito es ese: ayudar”, agregó.

Redondo Llenas cumplió la condena impuesta por el asesinato de José Rafael Llenas Aybar, ocurrido en mayo de 1996 y que conmocionó a República Dominicana por la brutalidad del hecho.

Sobre el caso

José Rafael Llenas Aybar, de 12 años, fue reportado desaparecido el 3 de mayo de 1996, luego de salir con su primo Mario José Redondo Llenas.

Su cuerpo fue hallado un día después en Arroyo Lebrón, en el kilómetro 24 de la autopista Duarte, con manos y pies atados y 34 heridas de arma blanca.

Por el crimen, Redondo Llenas fue condenado a 30 años de prisión y Juan Manuel Moliné Rodríguez a 20 años como cómplice.