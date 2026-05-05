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30 años después

Caso Llenas Aybar: Mario Redondo Llenas plantea verlo con una “mirada fresca, consideración y respeto"

José Rafael Llenas Aybar, de 12 años, fue reportado desaparecido el 3 de mayo de 1996, luego de salir junto a su primo Mario José Redondo Llenas.

Mario Redondo Llenas Aybar

Mario Redondo Llenas AybarGuillermo Burgos

Merilenny Mueses
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Mario José Redondo Llenas, condenado a 30 años de prisión por el atroz asesinato de su primo José Rafael Llenas Aybar, planteó este martes contemplar el caso desde una “mirada fresca” tras salir en libertad luego de cumplir su sentencia.

Al ser abordado por periodistas tras abandonar el Centro de Corrección y Rehabilitación (CCR) Najayo, en San Cristóbal, Redondo afirmó que el caso podría generar nuevas reflexiones.

“Ya no es un asunto de castigar gente, es cómo ver esto con una mirada fresca, con consideración y respeto”, expresó.

Añadió que su intención sería aportar a que el caso deje algún aprendizaje.

“Lo único que a mí se me ocurre es tratar, no yo, porque yo solo no puedo, pero con mi pequeño aporte y el de la ciencia y de otras personas, qué se puede sacar como lección que sirva como aplicación de aprendizaje”, manifestó.

Asimismo, admitió que habrá personas que seguirán rechazándolo tras cumplir la condena.

“Habrá personas que lo rechacen y se queden con la misma mentalidad de hace 30 años, pero yo solo tengo respeto”, dijo.

Sobre el caso

José Rafael Llenas Aybar, de 12 años, fue reportado desaparecido el 3 de mayo de 1996, luego de salir junto a su primo Mario José Redondo Llenas.

Su cuerpo fue hallado un día después en Arroyo Lebrón, en el kilómetro 24 de la autopista Duarte, con las manos y pies atados y 34 heridas de arma blanca.

Por el crimen, Redondo Llenas fue condenado a 30 años de prisión, mientras que Juan Manuel Moliné Rodríguez recibió una condena de 20 años como cómplice.

Sobre el autor
Merilenny Mueses

Merilenny Mueses

Licenciada en ComunicaciónSocial, graduada Magna Cum Laude. Apasionada por contar historias que inspiran y conectan. Creo en el poder de las palabras para transformar realidades y enlos atardeceres como recordatorio de que la belleza de lo simple es majestuosa.

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