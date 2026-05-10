Desde caso Llenas Aybar hasta la nueva cédula: estas son las más leídas del HOY en esta semana

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El caso Llenas Aybar y la libertad de Mario Redondo, la nueva cédula, el aporte de República Dominicana para combatir pandillas en Haití y la primera onda tropical, son parte de las noticias más leídas en el HOY esta semana.

Primera onda tropical: conoce su ubicación y si representa peligro para RD

Imagen de satélite meteorológico mostrando la nubosidad asociada a la onda tropical.Fuente externa

El meteorólogo y especialista en gestión de riesgo y cambio climático, Saddan Font-Frías Montero, informó que la primera onda tropical de la temporada convectiva 2026 se encuentra actualmente transitando sobre aguas del Atlántico central, desplazándose de este a oeste impulsada por los vientos alisios.

Font-Frías explicó que el sistema presenta actividad nubosa y tormentas eléctricas asociadas principalmente a la Zona de Convergencia Intertropical (ZCIT), región donde convergen los vientos tropicales y se favorece el desarrollo de aguaceros y tronadas.

Emiten Decreto 306-29 que crea Comisión Ejecutiva para la Transformación Educativa

El déficit fiscal del gobierno de Luis Abinader disminuyó a finales de abril.

El presidente de la República, Luis Abinader, emitió este jueves el Decreto 309-26 que crea la Comisión Ejecutiva para la Transformación Educativa, con el objetivo de diseñar las bases para la conformación de un Sistema Educativo Nacional Integral, orientado a un nuevo modelo educativo y a su articulación con la ciencia, la tecnología y la innovación.

La iniciativa también contempla la elaboración de un anteproyecto de ley de educación integral que responda a los desafíos del futuro y fortalezca la articulación entre los distintos niveles y modalidades del sistema educativo dominicano.

Dólar hoy: tasas de compra y venta actualizadas para este 06 de mayo 2026

Dólar

El Banco Central de la República informó que las tasas de cambio del Banco Central para la compra y venta del Dólar Estadounidense, para este 06 de mayo de 2026, son de RD$59.2778/US$ y RD$59.8567/US$, respectivamente.

La entidad subrayó que estas tasas son el promedio ponderado de las transacciones del mercado spot (efectivo, transferencias y cheques) para el día de hoy y excluyen operaciones en el mercado de derivados financieros.

Para la Unión Europea, la RD se ha convertido en el centro de gravedad en el Caribe

Stefaan Pauwels, Raúl Fuentes Milani, Melvin Asin y Damián Kaminski.

La gran mayoría de los intercambios comerciales de la Unión Europea (UE) con la región pasan por la República Dominicana, lo que ha convertido a esta nación en el centro de “gravedad” del Caribe.

Además la UE se mantiene como el principal inversionista del país al alcanzar US$1,805 millones en 2025 y el segundo socio comercial de bienes y servicios, registrando un intercambio total de US$9,234 millones.

"La tasa de rechazo de visas schengen en RD es muy alta", dice embajador de la Unión Europea

Imágenes del almuerzo

El embajador de la Unión Europea (UE) ante República Dominicana, Raul Fuentes Milani, reveló este miércoles que la tasa de rechazo de solicitudes de visa Schengen para dominicanos es “muy alta”, superando el 40 % de las solicitudes presentadas.

“Esa tasa de rechazo pues tiene que bajar para que empiecen a ponerse en marcha todos los mecanismos, de reflexión y después de eso tendrá que darse una política que esperamos que ocurra pronto”, expresó el diplomático.

Caso Llenas Aybar: Primeras palabras de Mario Redondo Llenas tras cumplir 30 años de prisión

Mario Redondo Llenas y su hijo Daniel RedondoGuilermo Burgos

Mario José Redondo Llenas ofreció sus primeras declaraciones públicas tras salir del Centro de Corrección y Rehabilitación (CCR) de Najayo, donde cumplió condena, afirmando que enfrenta esta nueva etapa marcado por el arrepentimiento, el respeto hacia las víctimas y una renovada vocación de servicio.

“Me presento con tres ideas esenciales: arrepentimiento, respeto y vocación de servicio”, expresó al iniciar su intervención, en la que aseguró que su pesar no es reciente, sino que ha sido parte de su vida durante años. “Cada día pido perdón… es la única herramienta que me ha permitido cargar con la conciencia por los hechos que cometí”, afirmó.

El detalle que llamó la atención en salida de Mario Redondo Llenas: estaba junto a su hijo

Mario Redondo Llenas y su hijo Daniel RedondoGuilermo Burgos

Mario José Redondo Llenas salió este martes del Centro de Corrección y Rehabilitación (CCR) Najayo tras cumplir una condena de 30 años por el asesinato de su primo de 12 años José Rafael Llenas Aybar, ocurrido en 1996.

Su salida estuvo marcada por un detalle que llamó la atención: no abandonó el recinto solo, sino acompañado de su hijo, Daniel Redondo.

Caso Llenas Aybar: Redondo Llenas responde sobre los Palma Meccia tras quedar en libertad

Luis Palmas de la Calzada

Treinta años después del asesinato de José Rafael Llenas Aybar, el caso sigue siendo uno de los más recordados y debatidos en la historia judicial dominicana. Mario José Redondo Llenas, condenado a 30 años de prisión por el crimen, quedó en libertad y ofreció declaraciones que reavivan las preguntas sobre la participación de otros posibles implicados, incluyendo al esposo de la exembajadora argentina, Luis Palmas de la Calzada.

Cae roca gigante en autopista Nordeste y afecta circulación: recomendaciones

Cae roca de gran tamaño

La Dirección General de Seguridad de Tránsito y Transporte Terrestre (DIGESETT) de la Policía Nacional informa sobre el desprendimiento de una roca de gran tamaño en la autopista del Nordeste, kilómetro 82, próximo a Majagual (dirección norte–sur), afectando el carril derecho.

Unidades de la DIGESETT, en coordinación con el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC), se encuentran en el lugar regulando el tránsito y aplicando medidas preventivas.

Motoconchista se suicidó frente al Palacio de Justicia de San Juan de la Maguana; detalles del caso

Sede Procuraduría.

El Ministerio Público inició una investigación en torno al fallecimiento de un hombre ocurrido la mañana del pasado viernes, 1 de mayo de 2026, frente al Palacio de Justicia de San Juan de la Maguana.

El fallecido ha sido identificado como Franklin Roa García, dominicano, de 40 años de edad, soltero, motoconchista y residente en la sección El Coco, municipio Juan de Herrera.

RD aportará US$20 millones combatir pandillas en Haití

Cancillería dominicana sirvió la información.

Santo Domingo, (EFE).- República Dominicana formalizó este viernes ante las Naciones Unidas una contribución de 20 millones de dólares para el apoyo financiero que habrá de recibir la Fuerza de Supresión de Pandillas (GSF, siglas en inglés) que ha comenzado a desplegarse en Haití para combatir las bandas armadas que azotan esa nación.

Nueva cédula: ¿Puedo renovar el documento los fines de semana y días feriado?

Nueva Cédula

La Junta Central Electoral (JCE) informó que los ciudadanos pueden acudir a renovar la nueva cédula de identidad también durante fines de semana y días feriados, como parte de las facilidades habilitadas para agilizar el proceso.

La renovación del documento se realiza según el mes de cumpleaños del ciudadano. No obstante, la JCE extendió hasta el 11 de mayo el plazo para que las personas nacidas en abril puedan completar el proceso de renovación.