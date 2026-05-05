Caso Llenas Aybar: Redondo Llenas responde sobre los Palma Meccia tras quedar en libertad

Publicado por Lency Alcántara Creado: Actualizado:

Treinta años después del asesinato de José Rafael Llenas Aybar, el caso sigue siendo uno de los más recordados y debatidos en la historia judicial dominicana. Mario José Redondo Llenas, condenado a 30 años de prisión por el crimen, quedó en libertad y ofreció declaraciones que reavivan las preguntas sobre la participación de otros posibles implicados, incluyendo al esposo de la exembajadora argentina, Luis Palmas de la Calzada.

“Yo creo que hay que mirar con una mirada fresca. Esa pregunta a mí me la han hecho 500 veces; yo he tratado de responderla como mejor he podido en diferentes momentos porque no es lo mismo ahora que tengo 49 años que cuando yo era un mozalbete con 19 años. En cada momento he intentado producir la mejor respuesta, esa respuesta sigue generando inquietudes”, dijo Redondo Llenas a los reporteros.

Mario José Redondo Llenas

La pregunta de los periodistas fue directa: ¿Cumplieron condena todos los que participaron en el crimen?. Sin embargo, Redondo Llenas respondió con evasivas: “Mario, esa no fue la pregunta. La pregunta es si fueron ustedes dos o si había más personas, la familia de la embajadora de Argentina… Yo te respondí lo que entiendo debo responder”.

Lo que se dijo en los años 90

Durante el proceso judicial, Redondo Llenas alegó que había actuado bajo constreñimiento, temor y miedo infundido por Luis Ángel Palma de la Calzada, diplomático argentino, y su hijo Martín Palma Meccia. La prensa de la época recogió versiones que apuntaban a la posible participación de los Palma, pero la inmunidad diplomática impidió que fueran procesados en República Dominicana.

El asesinato de José Rafael Llenas Aybar, ocurrido en mayo de 1996,

Lo que resolvió la sentencia de 2006

La Suprema Corte de Justicia, en su Sentencia No. 351 del 27 de septiembre de 2006, rechazó los recursos de casación interpuestos por Redondo Llenas y confirmó las condenas:

SENTENCIA DEL 27 DE SEPTIEMBRE DEL 2006, No. 35

Mario José Redondo Llenas: 30 años de prisión.

Juan Manuel Moliné Rodríguez: 20 años de prisión.

Ambos fueron condenados por homicidio y obligados a pagar RD$5 millones de indemnización a los padres de la víctima.

Sobre los Palma, la sentencia concluyó que el alegato de constreñimiento atribuido a Luis Ángel Palma no tenía fundamento suficiente y que los jueces no estaban obligados a seguir el criterio de los peritos psiquiátricos. En consecuencia, no se les imputó responsabilidad penal en el fallo definitivo.

Contexto internacional

Politólogo, Luis GonzálezArlenis Castillo

El politólogo Luis González explicó que Convención de Viena de 1961 sobre Relaciones Diplomáticas otorgaba inmunidad a la familia Palma, lo que impidió que fueran juzgados en República Dominicana. Aunque podían ser procesados en Argentina, nunca se abrió un expediente formal en su país de origen.