Investigación en curso
Lo que se sabe del caso de la mujer hallada sin vida en La Romana
El cuerpo presentaba una herida de arma blanca, según el informe preliminar de la Policía Nacional
Una mujer fue encontrada sin vida la madrugada del sábado en un terreno baldío del sector Villa San Carlos, en La Romana.
La víctima fue identificada como Adalgisa Peralta, cuyo cuerpo presentaba una herida de arma blanca, según el informe preliminar de la Policía Nacional. El levantamiento fue realizado en conjunto con representantes del Ministerio Público, la Policía Científica y el médico legista.
En relación con el hecho, indicó la uniformada, varias personas han sido entrevistadas como parte del proceso investigativo, mientras se realiza el levantamiento de cámaras de videovigilancia en la zona.
De igual forma, la Policía Nacional garantizó que oportunamente se ofrecerán mayores detalles conforme avancen las investigaciones.