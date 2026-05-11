Lo que se sabe del caso de la mujer hallada sin vida en La Romana

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Una mujer fue encontrada sin vida la madrugada del sábado en un terreno baldío del sector Villa San Carlos, en La Romana.

La víctima fue identificada como Adalgisa Peralta, cuyo cuerpo presentaba una herida de arma blanca, según el informe preliminar de la Policía Nacional. El levantamiento fue realizado en conjunto con representantes del Ministerio Público, la Policía Científica y el médico legista.

Autoridades investigan muerte de mujer en La RomanaFuente externa

En relación con el hecho, indicó la uniformada, varias personas han sido entrevistadas como parte del proceso investigativo, mientras se realiza el levantamiento de cámaras de videovigilancia en la zona.

De igual forma, la Policía Nacional garantizó que oportunamente se ofrecerán mayores detalles conforme avancen las investigaciones.