Caso niño Roldany Calderón: un año después, la desaparición que sigue sin respuestas

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La desaparición de Roldany Calderón cumple un año envuelta en incertidumbre y dolor.

El caso, que inició el 30 de marzo de 2025 en Manabao, Jarabacoa, provincia La Vega, continúa sin pistas concluyentes, manteniendo las mismas preguntas en toda la sociedad dominicana.

El niño, de apenas tres años, jugaba en el patio de la casa de una tía junto a otros menores cuando desapareció sin dejar rastro.

Desde entonces, las autoridades han desplegado operativos en distintas zonas, incluyendo áreas montañosas de Jarabacoa y comunidades cercanas.

Sin embargo, pese al tiempo transcurrido, no se ha encontrado evidencia que permita esclarecer lo ocurrido ni determinar responsabilidades.

La familia del menor ha denunciado en múltiples ocasiones la falta de avances concretos en la investigación. Su padre incluso ha solicitado la intervención de organismos internacionales como el FBI, con la esperanza de que nuevas técnicas ayuden a resolver el caso.

A medida que pasan los meses, el caso ha ido perdiendo visibilidad mediática, pero no así el dolor de sus familiares. La ausencia de respuestas ha generado frustración y cuestionamientos sobre la efectividad de las instituciones encargadas de la búsqueda y protección de menores.

El caso de Roldany también ha reavivado el debate sobre la seguridad infantil en entornos familiares. Expertos advierten que la confianza en espacios conocidos no sustituye la supervisión constante, ya que muchos incidentes ocurren precisamente en esos contextos.

Un año después, Roldany Calderón sigue siendo un símbolo de incertidumbre.

Su historia permanece abierta, sin cierre ni justicia, recordando que detrás de cada cifra hay una familia que espera, resiste y no deja de buscar respuestas.