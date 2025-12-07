Plantea que caso Senasa es esencial en lucha contra corrupción

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

La coordinadora general del movimiento Participación Ciudadana, licenciada Leidy Blanco, advirtió que todos los partidos políticos están en campaña electoral, a pesar de que la Ley Orgánica del Régimen Electoral fija fecha para esas actividades en junio del 2027.

Entrevistada por el periodista Federico Méndez, en el programa Esferas de Poder, que se transmite los domingos de 8:00 a 9:00 de la mañana, por RNN Canal 27, señaló que debe haber consecuencia para lo que considera violación a la norma electoral.

Especificó que cuando hay campañas destiempo, la ley Electoral establece que puede haber una inhabilitación de la candidatura que se esté promocionando fuera de plazo.

“Ahí no estamos hablando de una consecuencia leve, una inhabilitación de una candidatura es una consecuencia férrea, fuerte y la verdad es que nunca se ha aplicado esa normativa”, enfatizó.

Considera que hay que establecer leyes que realmente en la práctica se apliquen y que el órgano electoral tenga la suficiente gallardía para tales fines.

Sostiene que en otros países de la región, como México, las candidaturas y las campañas a destiempo tienen consecuencias no solamente hacia el candidato sino también hacia el partido, con la aplicación de la inhabilitación.

“Sin embargo nosotros tenemos cuatro años en campañas a destiempo, tenemos cuatro años llamando la atención a los partidos políticos”, adujo.

Blanco planteó que los tiempos están claros y la ley Orgánica del Régimen Electoral establece que se abre la campaña electoral con la proclama de la Junta Central Electoral, cuya fecha contemplada es en junio del 2027.

La vocera de la sociedad civil señaló que al PRM, Nuevo Camino y la Fuerza del Pueblo, la Junta Central Electoral los intimó y justamente al día siguiente de producirse esa situación, el PLD que hizo una actividad donde presentaron como posible candidato presidencial a Gonzalo Castillo.

“Obviamente todo esto nos genera preocupación, porque es una constante violación a las leyes electorales, pero también bombardeando el ejercicio de la Junta Central Electoral, porque la Junta Central Electoral los intima, pero luego la respuesta de la Fuerza del Pueblo fue intimar a la Junta Central Electoral”, adujo.

Afirmó que con las pocas garras que tiene, la JCE debe hacer lo que manda la ley y cumplirla, sin importar que la sanción sea mínima.

La postulación nueva vez de Danilo y Abinader es un caso cerrado

La coordinadora general del movimiento Participación Ciudadana, licenciada Leidy Blanco, advirtió que se trata de un cerrado la posibilidad de que el expresidente Danilo Medina y el presidente Abinader puedan ser candidato presidencial nuevamente.

Lamentó que a pesar de que la Constitución tiene importantes oportunidades de mejora, todas las veces que se plantea la modificación de la constitución, es con el tema de la reelección.

Considera que generan desconfianza planteamientos como la habilitación del expresidente Danilo Medina y del presidente Luis Abinader, para que puedan aspirar de nuevo a la presidencia de la República.

“Lo primero es que por eso se genera tanta desconfianza en la sociedad dominicana cuando se habla de modificar la Constitución, porque lamentablemente, a pesar de que la Constitución tiene importantes oportunidades de mejora, sin embargo, todas las veces que se plantea la modificación de la constitución es con un tema, el de la reelección”, argumentó.

Condenó que solo se piense en una reforma constitucional para una perpetuación del poder, a diferencia del presidente Luis Abinader, cuya modificación de la Carta Magna fue impulsada para no favorecer su continuidad en el cargo.

“Qué pena que se plantea, porque si tuvimos una crisis en la democracia dominicana, fue cuando el presidente Danilo Medina, se recuerdan, intentó modificar la Constitución para nuevamente estar un periodo más y la sociedad dominicana salió a marchar”, argumentó.

Plantea que caso Senasa es esencial en lucha contra supuesta corrupción

La coordinadora general del movimiento Participación Ciudadana, licenciada Leidy Blanco, consideró que el caso del Seguro Nacional de Salud (Senasa) es esencial en materia de lucha en contra de la corrupción en la Administración Pública.

La representante de la sociedad civil plantea que se trata de un escándalo con niveles de presunta corrupción en un sector tan vulnerable como el de la salud.

Blanco dijo que la sociedad espera un accionar en materia anticorrupción de la Procuraduría General de la República en el caso de Senasa.

Asimismo, sostuvo que en el caso de Intrant, que calificó como otro mayúsculo escándalo de alegada corrupción en la Administración Pública, el 15 de este mes inicia la audiencia preliminar.

“En este caso hay que estar pendiente, todos los casos que son fundamentales en materia de transparencia”, significó, tras entender que representan un gran desafío en materia de administración de justicia.