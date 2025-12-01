Cronología del caso Stephora: dolor, un mensaje de amor antes de morir y lo que dicen las autoridades

Publicado por Merilenny Mueses Creado: Actualizado:

Hace 17 días falleció la niña de 11 años Stephora Anne-Mircie Joseph, un hecho que ha dejado en dolor a su madre y ha rebosado de indignación a toda la República Dominicana, que exige respuestas claras y justicia.

Hasta ahora, el INACIF no ha entregado los resultados de la autopsia, mientras que el Ministerio Público informó que reforzó las investigaciones.

Stephora, de nacionalidad haitiana y estudiante meritoria del Instituto de Desarrollo Integral Leonardo Da Vinci, murió durante una excursión organizada por el centro educativo.

Stephora

Stephora y su discurso de amor e igualdad

Lo más reciente es la circulación este lunes de un video de la pequeña, grabado antes de su fallecimiento, en el que ofrece un mensaje cargado de inocencia y amor propio:

"Cada niña es diferente, pero cada diferencia es un amor propio, somos diferentes a todas las niñas, no debemos ser iguales, somos bellas como somos, somos divas. No necesitamos compararnos con otras personas porque tal como somos, somos preciosas, bellas y hermosas, porque Dios nos creó así", expresaba la niña sonriente, llena de vida.

El hecho ocurrió el viernes 14 de noviembre en la hacienda Los Caballos, en Gurabo, Santiago.

Lo que ha pasado hasta ahora

La madre de la víctima, Lovelie Raphael Josef, relató que fue avisada a las 11:30 de la mañana de que su hija se sentía mal. Al llegar al lugar vio ambulancias y unidades policiales. Cuatro horas después le notificaron que Stephora había muerto.

Stephora en compañía de su madre.

Lovelie, solo pide darle sepultura digna a su única hija y que se esclarezca qué ocurrió. Asegura que la niña gozaba de buena salud y que aún no recibe explicaciones claras:

“No me dicen nada, la fiscalía dice que es un proceso y que no puedo ver el video.”

Sus abogados han solicitado acceso a la autopsia y a grabaciones relacionadas con el caso.

¿Qué dicen las autoridades?

La ministra de Interior y Policía, Faride Raful, afirmó este lunes que el DICRIM, la Policía Nacional y el Ministerio Público “han estado trabajando y van muy avanzados en la investigación”, y pidió esperar los resultados oficiales.

Días antes, la procuradora general Yeni Berenice Reynoso instruyó a las direcciones de Persecución y de Niños, Niñas y Adolescentes a reforzar la investigación.

Reynoso recibió en su despacho a la madre de la menor, acompañada de sus abogados y funcionarios haitianos, y aseguró que las acciones adoptadas buscan esclarecer las circunstancias del hecho.

Indignación en la opinión pública

La muerte de Stephora ha provocado reacciones de múltiples sectores.

El candidato presidencial del PLD expresó que el país está consternado y llamó al colegio a asumir responsabilidades:

“La verdadera grandeza no se mide en prestigio, sino en la capacidad de asumir responsabilidades.”

La modelo y cantante haitiana Sarodj Bertin también exigió justicia entre carteles y ojos llorosos:

“Su madre merece y necesita saber qué pasó con su hija.”

La comunicadora Clarissa Molina compartió un extenso mensaje en redes sociales:

“Es imposible que el corazón no se rompa… Han pasado más de 15 días y su madre aún no sabe por qué su hija no está a su lado. Le niegan la autopsia y acceso a las cámaras. Dónde está la empatía? Dónde está la justicia?”