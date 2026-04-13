Caso Teleoferta: lo que se sabe ahora y lo que podría venir

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El sábado 11 de abril de 2026, un amplio operativo policial y judicial desalojó la plaza comercial Teleoferta, ubicada en la intersección de las avenidas Máximo Gómez y 27 de Febrero, donde funcionaban más de 20 negocios con más de tres décadas de actividad. La acción, respaldada por una orden de la Suprema Corte de Justicia, movilizó a más de 150 agentes, aunque algunos reportes hablan de hasta 1,000 efectivos.

Las autoridades sostienen que el desalojo responde a una ocupación ilegal de terrenos, amparada en la Resolución No. 052 y en leyes inmobiliarias vigentes. Sin embargo, la familia del comunicador Jhony Marte, fundador de Teleoferta y fallecido en 2023, denuncia que el proceso se realizó sin notificación efectiva y violentando derechos adquiridos.

Reacciones encontradas

• Familiares de Jhony Marte, calificaron el operativo como “irregular” y exigieron respeto a la memoria del creador de Teleoferta.

• Comerciantes afectados: denunciaron pérdidas millonarias y anunciaron que podrían interponer demandas colectivas por daños y perjuicios.

• Autoridades: insisten en que se trató de una acción legal y necesaria para recuperar terrenos ocupados sin títulos válidos.

Lo que podría venir

El futuro del emblemático espacio comercial sigue siendo incierto. Se espera que los tribunales revisen las denuncias de irregularidades y determinen responsabilidades. Al mismo tiempo, el terreno desalojado podría destinarse a nuevos proyectos inmobiliarios, lo que reaviva la discusión sobre la gentrificación urbana y el desplazamiento de negocios históricos.