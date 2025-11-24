Santo Domingo 0ºC / 0ºC
Newsletter
Guardianes de la verdad El País

Poder Judicial 

Casos de corrupción frenan meta de cero mora en el Poder Judicial dominicano

Poder Judicial

Poder Judicial

Lency Alcántara
Publicado por
Lency Alcántara

Creado:

Actualizado:

El Poder Judicial dominicano presentó su planificación estratégica a diez años, con el objetivo central de alcanzar el 0% de mora judicial para el año 2034, junto a garantizar acceso pleno y transparencia total en los tribunales.

La propuesta fue explicada por los magistrados Rosa Evely Fermín y Miguel Ángel Díaz durante una entrevista en el programa Uno más Uno de Teleantillas, donde destacaron que se trata de la primera vez que la institución diseña un plan de largo plazo con metas tan específicas.

Fermín señaló que actualmente el 82% de los tribunales se encuentran al día, aunque persisten retrasos en procesos complejos, especialmente los vinculados a corrupción administrativa y estatal. Díaz subrayó que en la Suprema Corte de Justicia ya se registran avances significativos: la Sala Penal no tiene casos con más de seis meses de antigüedad y la Sala Civil trabaja expedientes recientes de 2023 y 2024, cuando antes podían tardar hasta diez años.

Los magistrados coincidieron en que la mora judicial responde a múltiples factores, entre ellos la complejidad de los procesos y la necesidad de pruebas más robustas. Como solución, plantearon fortalecer los mecanismos alternativos de resolución de conflictos para agilizar los trámites.

El magistrado Miguel Ángel Díaz abordó el tema de la elaboración de la planificación a 10 años del Poder Judicial. Comentó que esta institución es un poder público orientado a fortalecer los tres ejes en los que se ha venido trabajando.
Sobre el autor
Lency Alcántara

Lency Alcántara

Periodista, con más de una década de experiencia en temas económicos y de investigación. Especialidad en Comunicación Iconográfica.

tracking