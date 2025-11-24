Casos de corrupción frenan meta de cero mora en el Poder Judicial dominicano

Publicado por Lency Alcántara Creado: Actualizado:

El Poder Judicial dominicano presentó su planificación estratégica a diez años, con el objetivo central de alcanzar el 0% de mora judicial para el año 2034, junto a garantizar acceso pleno y transparencia total en los tribunales.

La propuesta fue explicada por los magistrados Rosa Evely Fermín y Miguel Ángel Díaz durante una entrevista en el programa Uno más Uno de Teleantillas, donde destacaron que se trata de la primera vez que la institución diseña un plan de largo plazo con metas tan específicas.

Fermín señaló que actualmente el 82% de los tribunales se encuentran al día, aunque persisten retrasos en procesos complejos, especialmente los vinculados a corrupción administrativa y estatal. Díaz subrayó que en la Suprema Corte de Justicia ya se registran avances significativos: la Sala Penal no tiene casos con más de seis meses de antigüedad y la Sala Civil trabaja expedientes recientes de 2023 y 2024, cuando antes podían tardar hasta diez años.

Los magistrados coincidieron en que la mora judicial responde a múltiples factores, entre ellos la complejidad de los procesos y la necesidad de pruebas más robustas. Como solución, plantearon fortalecer los mecanismos alternativos de resolución de conflictos para agilizar los trámites.