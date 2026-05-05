Fue a cazar y desapareció por casi tres días: rescatan hombre en Loma Quita Espuela, San Francisco de Macorís

Publicado por RAFAEL SANTOS Creado: Actualizado:

LOMA QUITA ESPUELAS, SAN FRANCISCO DE MACORÍS. – Fue encontrado sano y salvo el señor Gerson Santana Cuevas, de 36 años, el cual fue reportado desparecido desde el pasado sábado en horas de la mañana, en momento que junto a otra persona realizaba acciones de cacería en el interior de La Reserva Científica Loma Quita Espuela de San Francisco de Macorís.

Conforme a lo declarado por el mismo Gerson, tanto él como su compañero, el joven Junior de Jesús Almanzar, quien lo acompañaba al momento de su desaparición, se separaron para luego de concluir las primeras horas de caza, encontrarse en un lugar cercano previamente acordado.

Sin embargo, pasada varias horas, y a pesar de que Almanzar fue al lugar señalado por ambos, este nunca llegó, por lo que de inmediato, el primero comenzó a inquietarse a y tratar de llamarlo, vía el celular, el cual nunca respondió.

Aparece sano y salvo hombre que se había extraviado en la Loma Quita Espuela de San Francisco de Macorís.

De acuerdo al director de la Defensa Civil (DC) de la provincia Hermanas Mirabal, Francisco Javier Almanzar, los primeros contactos con Gerson se produjeron minutos después de la 9:00 de la mañana de este lunes, cuando se comunicó con su esposa, la señora Anderis Henríquez, en donde este le describió el lugar en donde se encontraba.

De inmediato, Almanzar se reunió con los guías y guardabosque de La Reserva Científica de la Loma Quita Espuela, los cuales determinaron que el mismo se encontraba a más de 5 horas del lugar, específicamente en la zona conocida como El Valle, muy próximo a Nagua.

Para el rescate de Gerson se utilizaron unas 50 personas, entre ellas, 17 rescatistas de la DC de Salcedo, guardabosques, así como amigos y familiares de Gerson Santana de 36 años de edad, de la comunidad de Monte Adentro, Salcedo, en donde dos de ellos fue necesario sacarlos en camillas del interior de la zona boscosa debido a que presentaron mareos y deshidratación.

Desde el pasado domingo, Almanzar y junto a la entidad que preside iniciaron la búsqueda de Gerson, en donde durante el primer día peinaron una amplia zona de dicha reserva científica.

indicó, que desde la mañana de ayer domingo la DC bajo su mando y con un personal adicional de San Francisco de Macorís, así como Guarda parques de esta Reserva Científica, "peinaron" una amplia zona sin lograr dar con el paradero de Santana Cuevas.

Qué es Loma Quita Espuela

Esta es una Reserva Científica que se encuentra ubicada en la zona montañosa de San Francisco de Macorís, específicamente en la Cordillera Septentrional, y la misma es consideradas por los expertos en cuestiones hídricas como "un tesoro ecológico" ya que su amplitud y riqueza boscosa dan nacimiento a más de 60 afluentes de los más importantes, y los cuales abastecen de agua a una importante franja humana de la parte baja de la región nordeste del país.

De acuerdo a los datos obtenidos, para acceder a esta Reserva Científica es obligatorio el acompañamiento de un guía de la reserva. Su altitud es de 985 metros sobre el nivel del mar y su extensión es de 72.5 kilómetros cuadrados.