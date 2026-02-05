CCRD presenta plataforma para denuncias

Publicado por Ámbar Frías Creado: Actualizado:

La Cámara de Cuentas de la República Dominicana (CCRD), presentó ayer la renovada plataforma “Ojo Ciudadano”, una herramienta orientada a fortalecer la participación ciudadana y los mecanismos de denuncia vinculados al uso de recursos públicos.

La plataforma cuenta con un nuevo formato más moderno y amigable con el usuario que permite realizar denuncias de manera identificada o anónima, así como alertas ciudadanas, solicitud de orientación y capacitaciones.

La presidenta de la institución, Emma Polanco explicó que la iniciativa responde a la alta cantidad de denuncias, en su mayoría vinculadas a ayuntamientos ubicados en zonas remotas del país, donde a los ciudadanos se les dificulta trasladarse hasta la sede de la CCRD para realizar sus denuncias.

“Ustedes no se imaginan las cantidad de denuncias que recibimos, y por eso quisimos modernizarlo, porque antes era muy difícil hacer una denuncia”, explicó Polanco.