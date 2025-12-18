CD autoriza deuda más de RD$401,767 MM para Presupuesto 2026

Publicado por Juan María Ram­írez Creado: Actualizado:

Con fuertes críticas y el voto en contra de la oposición, la Cámara de Diputados declaró de urgencia y aprobó en dos discusiones consecutivas el proyecto de ley que autoriza al Poder Ejecutivo a efectuar la emisión y colocación de valores de duda pública por hasta un monto máximo de RD$401,767,814,730.00 o su equivalente en moneda extranjera.

La acción es con la intención de que sea posible respaldar el recién promulgado Presupuesto General del Estado para 2026.

Tras presentar el informe, el presidente de la Comisión de Hacienda y quien presidió la comisión especial que conoció del proyecto enviado por el Poder Ejecutivo, en un plazo de apenas dos horas explicó que la deuda está dividida en dos partes: una de RD$280 mil 575.3 millones de apoyo a la deuda del Estado y 121 mil 192.6 millones para aplicación a la deuda, que sería el déficit del Presupuesto para 2026.

Manifestó que ese es el déficit del Presupuesto General del Estado para 2026, en conformidad con el monto total del crecimiento del producto interno bruto (PIB), por lo que estima una disminución en relación para ese año.

“Hasta el extremo que para el próximo año se espera que la economía crezca un 4.5 % en relación al PIB, por lo que exhortó a sus colegas respaldar la autorización de la deuda sugerida por el Poder Ejecutivo.

En cambio, Félix Michel, del partido Fuerza del Pueblo, consideró que las deudas no son malas, sino, el mal uso y destino de los recursos, ya que lo único claro del monto aprobado es el dinero que se pagará por sus intereses, que son RD$95 mil millones.

Señaló que hay RD$88 mil millones que son los que cubrirán el déficit del Presupuesto, por lo que como representantes del Poder Legislativo, deben alzar sus voces, ya que toman dineros prestados y no se cumplen con las recomendaciones.

Deploró que el Congreso aprueba los préstamos y el Gobierno gasta y malgasta, sin que se rinda cuentas, “pero luego lo paga el barrio, el pueblo, los hijos del pueblo”, por lo que insta a la población estar atenta y exija cuentas.

De su lado, Ydenia Doñé, del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), expresó que se encontraban ante un proyecto de ley, cuya cuantía es tan monumental como su falta de justificación.

Criticó que apenas horas de la aprobación del Presupuesto General del Estado, el Poder Ejecutivo envía al Congreso “un cheque en blanco”, por la cifra citada, lo que indica que el Presupuesto de la nación o la transparencia fiscal de esta administración falló.

La congresista definió la solicitud como un insulto a la inteligencia de la Cámara de Diputados.