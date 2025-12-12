CED agradeció a Dios por la fidelidad pastoral de Monseñor Felipe Núñez

Publicado por José Alfredo Espinal Creado: Actualizado:

Santiago.- El obispo emérito de la Diócesis de Barahona, monseñor Rafael Leónidas Felipe Núñez, valorado como un hombre de Dios, sencillo y humilde, con un profundo sentido de glesia, falleció ayer en la Arquidiócesis de esta ciudad a los 87 años, tras padecer diversos quebrantos de salud.

La muerte del prelado fue confirmada en un comunicado de la Conferencia del Episcopado Dominicano (CED), que agradeció a Dios por la fidelidad pastoral de monseñor Felipe Núñez, su entrega generosa y testimonio de servicio a la Iglesia Católica.

Sus restos fueron expuestos en el Seminario San Pío X, en el municipio de Licey al Medio, donde fue oficiada una misa encabezada por el arzobispo Héctor Rafael Rodríguez. Familiares, líderes religiosos y hermanos de la fe asistieron al velatorio y lamentaron su partida.

En el comunicado, la CED informó que el cuerpo del obispo emérito iba a ser trasladado hacia la Diócesis de Barahona y que hoy, a las 10:00 de la mañana, se va a celebrar una misa exequial y posteriormente se daría cristiana sepultura en la Cripta de la Catedral Nuestra Señora del Rosario de Barahona. “Nos unimos fraternalmente en la oración por el eterno descanso de su alma, confiando en la misericordia del Señor, a quien sirvió con entrega y amor”, concluye.

“Hoy damos gracias al Señor por su testimonio, servicio pastoral y vida de oración. Era de familia y sencillo”, expresó por su lado, el obispo auxiliar de Santiago, monseñor Amauri Rosario.

En tanto que el arzobispo metropolitano de Santo Domingo, monseñor Francisco Ozoria Acosta, quien acudió al velatorio del obispo emérito de Barahona, Felipe Núñez, rehusó ofrecer declaraciones a los medios.

Monseñor Felipe Núñez, que nació el 12 de septiembre de 1938 en Villa Tapia, provincia Hermanas Mirabal, desde que concluyó su misión en la Diócesis de Barahona, residía en el Seminario Menor San Pío X, de Licey al Medio, Santiago. Se mantuvo hasta su deceso colaborando con el convento de Las Carmelitas y asistía con frecuencia a las parroquias que lo invitaban a sus actividades.

El 25 de marzo de 1965, el obispo emérito Felipe Núñez fue ordenado presbítero, en la Catedral Primada de América, con incardinación en la Diócesis de Santiago de los Caballeros, junto con su predecesor como obispo de Barahona, monseñor Fabio Mamerto Rivas Santos, en el contexto del IV Congreso Mariológico y Mariano Internacional de Santo Domingo, por el arzobispo de Caracas, el cardenal José Humberto Quintero

Entre las responsabilidades pastorales que tuvo a cargo están: Vicario parroquial en la Parroquia San Isidro, Luperón, formador del Seminario Menor San Pío X, rector del Seminario Menor San Pío X, párroco de la Catedral Santa Cruz de Mao, rector del Seminario Pontificio Santo Tomás de Aquino, Vicario general de Pastoral y párroco de la Parroquia Santa Ana, Santiago de los Caballeros, entre otros.

Hizo una especialidad en Pastoral Juvenil en la Pontificia Universidad Javeriana de Bogotá, También realizó diplomados en Liturgia, Pastoral Vocacional y Formación para Seminarios Mayores.