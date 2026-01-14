Cemaagri apoya al ministro Agricultura

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

Con la designación del nuevo ministro de Agricultura, Francisco Oliverio Espaillat, nace una nueva esperanza, sustentada en una visión de desarrollo que integra a los sectores público y privado y al sistema educativo.

El presidente del Centro de Educación para el Medio Ambiente y la Agricultura (Cemaagri), Ramón Castillo. expresó en un documento que la investigación y el desarrollo permitirán alcanzar la sostenibilidad del progreso agropecuario necesita el país.

Felicitó al presidente Luis Abinader por “la acertada” designación de Espaillat, ministro de Agricultura, a quien definió como un amigo incondicional y excelente ser humano con altos valores familiares. Expresó que tiene una destacada trayectoria de vocación de servicio, innovación, disciplina y perseverancia.

Castillo aseguró además, que Espaillat es un profundo conocedor de las labores del cultivo de arroz, con la implementación de alta tecnología orientada a la reducción de costos y al aumento de la productividad y la rentabilidad, convirtiendo su finca en una escuela de aprendizaje.

Espaillat es facilitador de Cemaagri en el Diplomado de Buenas Prácticas Agrícolas en el Cultivo de Arroz, donde imparte el módulo de Mecanización del Cultivo de Arroz.

Este diplomado es impartido por Cemaagri-Infotep. Cemaagri está dedicada a la educación y la investigación del medio ambiente, la salud y la agricultura sostenible.