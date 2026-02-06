Cendoe tiene camas de internamiento, es centro avanzado

Publicado por Altagracia Ortiz Creado: Actualizado:

Con más de 60 especialidades, cerca de 900 colaboradores y una historia de dedicación al servicio de calidad, el Centro Médico de Diabetes, Obesidad y Especialidades (Cemdoe) dio inicio a los internamientos de pacientes.

En centro inició sus operaciones hace cinco años y comenzará sus ingresos a pacientes con 21 camas. En un tiempo cercano estarán disponibles 43 camas.

El director general Gastón Gabín, habló con evidente orgullo y satisfacción del trabajo que se ha desarrollado para lograr un hospital con la única Joint Commission International del país.

Se refirió a las motivaciones humanas con la que se forjó la idea de crearlo. Asimismo Armando José Pérez, presidente del Consejo de Accionistas, habló con orgullo de la calidad de los servicios que se brindan en el centro.

Indicó que desde ya están habilitados las 24 horas, las áreas de emergencia, quirófanos de alta complejidad, unidad de cuidados intensivos, sala de hemodinamia y servicios diagnósticos ampliados.

Un área que es fundamental para la institución es la unidad integral para el tratamiento de las complicaciones de pié diabético. Buscan que ninguna persona tenga que sufrir una amputación evitable.

La entidad tiene una misión y valores sobre los que se brindan los servicios a los pacientes. La calidad está garantizada, insisten sus directivos. Trabajan con calidad y calidez en sus servicios, se insistió.

Participantes

En el lanzamiento de los nuevos servicios e internamiento de Cemdoe participaron, Mariela Viccini, fundadora, Armando José Pérez, la vicepresidenta Raquel Peña, el ministro de Salud, Víctor Atallah, y el viceministro de salud conectiva, Eladio Pérez. El doctor Luis Betances y el personal médico y administrativo. Asimismo, médicos de diferentes especialidades y representantes de las Administradoras de Riesgos de Salud (ARS).