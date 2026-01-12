Centro Juan XXIII reitera partidos sean Sujetos Obligados

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

El Centro Juan XXIII reiteró ayer su llamado al Comité Nacional Contra el Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo (Conclafit) para que designe de inmediato a los partidos políticos, candidatos y precandidatos como Sujetos Obligados de la Ley 155-17, advirtiendo que la política dominicana ya está siendo impactada por dinero del narcotráfico y otras actividades ilícitas.

Subrayó que no se requiere ninguna reforma legislativa, ya que el artículo 33 de la Ley 155-17 faculta al Conclafit a incorporar nuevos Sujetos Obligados cuando exista riesgo de lavado de activos o financiamiento del terrorismo.

El Centro Juan XXIII advirtió que la infiltración del crimen organizado en la política no es una suposición, sino una realidad evidenciada por casos públicos.

Entre los casos con condena, citó al exdiputado Miguel Andrés Gutiérrez Díaz, condenado en los Estados Unidos por conspiración para narcotráfico y lavado de dinero.

Además, recordó procesos en curso o investigaciones públicas que han involucrado a actores políticos, como el exregidor Francisco Alberto Paulino Castro (Boca Chica) y el regidor Edickson Herrera Silvestre, aclarando que estos casos se encuentran en distintas fases procesales.

“Una democracia financiada con dinero ilícito deja de ser democracia. Cuando el narcotráfico entra a la política, secuestra al Estado”, sostuvo la entidad mediante nota de prensa.

Rol JCE

El Centro Juan XXIII propuso que la Junta Central Electoral (JCE) funja como ente fiscalizador del cumplimiento de estas obligaciones antilavado por parte de partidos y candidatos, en coordinación con el sistema nacional de prevención.

Además, llamó a la JCE a dar el primer paso, solicitando formalmente al Conclafit la designación de los partidos políticos como Sujetos Obligados.