Peregrinos denuncian

Centros de Indotel en mal estado

Estos espacios fueron pilar en la capacitación de jóvenes y adultos, por lo que considera inaceptable que estén cerrados o deteriorados.

Centro Indotel en Moca.

RAFAEL SANTOS
RAFAEL SANTOS

MOCA. – El grupo popular Los Peregrinos denunció el avanzado deterioro y abandono del Centro Tecnológico de La Ermita, construido durante la gestión de José Rafael Vargas al frente del Instituto Dominicano de las Telecomunicaciones (Indotel) y otros más cerrados.

Recordó que en Espaillat fueron edificados entre 30 y 40 centros tecnológicos y aseguró que cerca del 90 % están en condiciones críticas por la falta de seguimiento y mantenimiento de las autoridades.

Dijo que estos espacios fueron pilar en la capacitación de jóvenes y adultos, por lo que considera inaceptable que estén cerrados o deteriorados.

Periodista con experienciadesde hace más de 29 años. Nuestro fuerte principal son los temas que tienen que ver con las diversas problemáticas sociales del país y el análisis político, así como las reflexiones críticas sobre libros que tengan que ver con los temas planteados en líneas anteriores, con énfasis además en la novela y el cuento. Con maestría en Ciencias Políticas y Políticas Públicas egresado de la UASD y con más de 15 Diplomados que tienen que ver con la Comunicación política y la Imagen política, entre otros.

