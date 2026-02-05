Centros de Indotel en mal estado

Publicado por RAFAEL SANTOS Creado: Actualizado:

MOCA. – El grupo popular Los Peregrinos denunció el avanzado deterioro y abandono del Centro Tecnológico de La Ermita, construido durante la gestión de José Rafael Vargas al frente del Instituto Dominicano de las Telecomunicaciones (Indotel) y otros más cerrados.

Recordó que en Espaillat fueron edificados entre 30 y 40 centros tecnológicos y aseguró que cerca del 90 % están en condiciones críticas por la falta de seguimiento y mantenimiento de las autoridades.

Dijo que estos espacios fueron pilar en la capacitación de jóvenes y adultos, por lo que considera inaceptable que estén cerrados o deteriorados.