Cesac gradúa a 200 agentes, para reforzar seguridad aeropuertos

El Cuerpo Especializado en Seguridad Aeroportuaria y de la Aviación Civil (Cesac) graduó a 200 nuevos agentes durante un acto de investidura múltiple, correspondiente a la Trigésima Sexta Promoción del Curso de Instrucción Básica para el Personal de Seguridad de Aeropuertos “Eugenio María de Hostos”, en la conmemoración del 29.º aniversario de esa institución. El presidente Luis Abinader les tomó el juramento.

En la ceremonia también estuvieron el ministro de Defensa teniente general Carlos Fernández Onofre, miembros del Estado Mayor General de las Fuerzas Armadas, representantes del sector aeronáutico nacional e internacional, y familiares de los egresados.

CESAC resalta avances

En su discurso, el director general del Cuerpo Especializado en Seguridad Aeroportuaria y de la Aviación Civil (Cesac), general de brigada Enmanuel Marcelino Souffront Tamayo, afirmó que la institución atraviesa uno de los períodos de mayor fortalecimiento de su historia, con un crecimiento institucional sin precedentes durante el período 2024-2025, lo que sostuvo está reflejado en el fortalecimiento de sus capacidades operativas, técnicas y humanas.

En ese período destacó que realizaron más de 42 millones de inspecciones de seguridad a vuelos, pasajeros, carga aérea, equipajes, vehículos y personal aeroportuario, lo que garantiza un sistema robusto de prevención, control y mitigación de riesgos en la aviación civil dominicana.

Souffront Tamayo explicó que el reclutamiento y formación permitieron el ingreso de 200 nuevos agentes de fuerzas de seguridad, sumándose a más de 2,400 hombres y mujeres que han culminado con éxito un riguroso proceso de formación, integrados por personal militar y civil.

Señaló que esta expansión representa nuevas plazas de empleo y un mayor compromiso con la protección de las infraestructuras aeroportuarias del país.

Mientras, el director de la Escuela de Seguridad de la Aviación Civil (Esac), coronel piloto Manuel de Jesús Portorreal, señaló la importancia del acto académico como un hito en el fortalecimiento institucional del Cuerpo Especializado en Seguridad Aeroportuaria y de la Aviación Civil, al consolidar un modelo formativo basado en la disciplina y valores