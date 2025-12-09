CESAC refuerza seguridad en los aeropuertos por alta llegada de pasajeros en Navidad

Publicado por Diógenes Tejada Creado: Actualizado:

AEROPUERTO LAS AMÉRICAS.– El Cuerpo Especializado de Seguridad Aeroportuaria y de la Aviación Civil (CESAC) reforzó las medidas de seguridad en todos los aeropuertos del país ante el incremento de la llegada de pasajeros por las festividades navideñas.

El director del organismo, general de brigada de la Fuerza Aérea, Enmanuel Souffront Tamayo, informó que la disposición busca garantizar la seguridad de los miles de viajeros —en su mayoría dominicanos ausentes— que vienen a celebrar Nochebuena y Año Nuevo con sus familiares y amigos.

Indicó que ordenó incrementar todos los niveles de la capacidad operativa, aumentar el personal y optimizar los procedimientos de control en los aeropuertos, en estrecha coordinación con las autoridades aeroportuarias.

“En estas fechas en que miles de dominicanos vienen a compartir con sus familiares y amigos, hemos dispuesto un fortalecimiento estratégico de nuestra capacidad operativa, elevando los niveles de seguridad y protección a cada pasajero que llega por nuestros aeropuertos”, expresó el director del CESAC.

El general Souffront Tamayo afirmó que el compromiso del CESAC es garantizar que cada pasajero viaje con tranquilidad y dentro de un entorno seguro. Señaló que en todas las áreas de los aeropuertos habrá mayor presencia de miembros del organismo.

Informó que en los salones de Migración, Aduanas, zonas de seguridad restringida y, especialmente, el área de equipajes, habrá una mayor presencia de oficiales y agentes del CESAC con el objetivo de reforzar la protección de los viajeros.

El director del CESAC llamó a los pasajeros, tanto dominicanos como extranjeros, a colaborar con los procesos de seguridad establecidos por las autoridades aeroportuarias.

“Con el reforzamiento de las medidas y controles, el CESAC reafirma su compromiso de proteger la aviación dominicana con profesionalismo, disciplina y un enfoque continuo de mejora para beneficio de los usuarios de nuestros aeropuertos”, expresó.