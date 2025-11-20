Chile y República Dominicana estrechan lazos para impulsar riego tecnificado

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

El director de la Comisión Nacional de Riego de Chile (CNR), Wilson Ureta Parraguez, destacó las amplias oportunidades que tiene el país para impulsar la tecnificación del riego y consolidar políticas públicas que fortalezcan la productividad agrícola.

Al participar en la conferencia-panel “Tecnificación en la Agricultura Bajo Riego”, organizada por la Dirección Ejecutiva de Tecnificación Nacional de Riego (TNR), la autoridad chilena subrayó que República Dominicana posee condiciones excepcionales para avanzar en riego tecnificado y que existen espacios para integrar tecnología, gestión eficiente y una articulación más sólida entre el Estado y los productores.

Ureta Parraguez, ingeniero en Recursos Naturales Renovables, indicó que el país tiene un amplio camino por recorrer y, en ese sentido, la Tecnificación Nacional de Riego está aportando al fortalecimiento de los procesos de modernización y gobernanza hídrica en la República Dominicana.

Al referirse a los pasos que debería priorizar el país, dividió los desafíos en dos ámbitos: dentro y fuera del predio. Dentro del predio, llamó a fortalecer la especialización técnica para desarrollar proyectos de tecnificación del riego, lo que implica difundir los instrumentos disponibles para los agricultores y continuar con la formación de más suplidores y técnicos capacitados.

Fuera del predio, enfatizó la importancia del trabajo con las juntas de regantes para impulsar obras extraprediales que permitan resolver problemas de territorios completos y beneficiar a cientos o miles de productores mediante infraestructuras que reduzcan pérdidas de agua y promuevan un uso más eficiente y sostenible del recurso hídrico.

«El diseño de instrumentos adecuados de fomento, apoyo técnico, capacitaciones y financiamiento es clave para garantizar resultados sostenibles», puntualizó Ureta Parraguez.

Asimismo, presentó una síntesis de los principales componentes de la política chilena de riego, subrayando el rol de la CNR en la ejecución de proyectos, la coordinación interinstitucional y el fortalecimiento de las organizaciones de usuarios de agua.

Mientras, Claudio Caamaño Vélez, director de la TNR, valoró el intercambio de conocimientos y afirmó que esta actividad con una delegación de la Comisión Nacional de Riego de Chile, encabezada por Wilson Ureta, contribuye a los esfuerzos nacionales por modernizar la infraestructura hídrica y avanzar hacia sistemas de riego más eficientes, resilientes y orientados al futuro.

Caamaño Vélez destacó que la Comisión Nacional de Riego (CNR) ha sido un actor fundamental desde los inicios de la TNR, participando activamente en la definición de su política pública. Subrayó que ambas instituciones han acumulado cerca de tres años de trabajo conjunto, con reuniones semanales sostenidas para dar forma al modelo dominicano de tecnificación del riego, inspirado en la experiencia chilena.

«La Comisión Nacional de Riego de Chile constituye nuestro paradigma. Su trayectoria de 50 años, su impacto social y económico, así como su rol en la seguridad hídrica y alimentaria de ese país, son una referencia obligada para nosotros», expresó Caamaño Vélez.

También participaron como panelistas el profesor Silvio Carrasco, director de la Unidad de Agua de la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra (PUCMM); Ana María Peralta, directora de Mercados de la Junta Agroempresarial Dominicana (JAD); y Stefan Trueb, gerente de Producción de Rancho Carlos SRL. Cada uno aportó una visión complementaria sobre los retos y oportunidades de la agricultura tecnificada bajo riego.

Carrasco resaltó la necesidad de vincular la investigación académica con la práctica agrícola y fortalecer las capacitaciones; Peralta subrayó el rol de los mercados en la competitividad y calidad de los productos y Trueb compartió la experiencia del sector privado, destacando cómo la inversión en infraestructura y tecnología de riego eleva la productividad y eficiencia.

La actividad contó con la asistencia de Iván Andrés Favereau, embajador de Chile en el país; Tania Fernández Rubilar, jefa del Departamento de Fomento; Daniel Bello Arellano, jefe de Gabinete; y Andrés Rojas Stiven, coordinador de Comunicaciones de CNR. Asimismo, el diplomático chino

Chen Luning, embajador de la República Popular China en la República Dominicana.

Igualmente, Iván Mertens, coordinador de Sectores de la Agencia Chilena de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AGCID); Gilberto Reynoso, director del Gabinete del Agua y Modesto Guzmán, director de Desarrollo de la Comunidad.