Chocan dirigentes del PRM en Santiago por el "consenso de la discordia"

Publicado por José Alfredo Espinal Creado: Actualizado:

Santiago.- El proceso electoral interno que se avecina en el Partido Revolucionario Moderno (PRM) para escoger a las nuevas autoridades de esta organización política ha comenzado a caldear los ánimos entre los dirigentes de esta ciudad.

Mientras un grupo está promoviendo que se realice una convención, hay otro sector que apuesta por un consenso. Esta diferencia de criterio está generando ruidos que trascienden el escenario político local. Incluso, hay versiones de que el propio presidente de la República, Luis Abinader, habría manifestado su descontento por la discrepancia que ha ocasionado este asunto.

El malestar de los dirigentes del partido de gobierno parece que viene del pasado, pero ha sido ahora con el proceso de elección de nuevas autoridades que ha puesto más intensa la lucha debido a que algunos que estaban en el banco de espera desean aspirar.

Además, el panorama se sitúa en una dimensión más caldeada luego de la apertura a las aspiraciones de dirigentes perremeístas a la Presidencia de la República, donde la dirigencia local está dividida y se encuentra midiendo fuerza.

La diputada y segunda vicepresidenta ejecutiva del Comité Municipal del PRM, Soraya Suárez, quien encabeza la lista de los críticos a un proceso electoral interno por consenso en el PRM, ha denunciado que las actuales autoridades del partido a nivel municipal y provincial buscan imponerse de cualquier modo.

2- La diputada Soraya Suárez (Fotos de Archivo).

“Al final no hay convención, hay un consenso, pero han violado el consenso, no respetan a nadie, no nos respetan a nosotros aquí y tampoco respetan a las autoridades nacionales que pidieron que sentaran en una mesa con todos los actores”, se quejó la congresista.

Suárez aseguró que las actuales autoridades del partido de esta ciudad han salido zonas por zonas a realizar un trabajo para ratificarse entre ellos mismos. Considera que como se ha planteado el escenario para escoger nuevas autoridades carece de democracia.

Al ser consultado al respecto, el presidente municipal del PRM y candidato a la misma posición, Andrés Cueto, se limitó a decir que será la Dirección Ejecutiva del partido que decida lo que se hará.

“Todo el que me conoce a mi sabe que fui presidente de la JRD de la región Oeste dos, en un proceso, secretario general del PRD en un proceso, presidente del PRM en un proceso”, afirmó. Cueto dijo que siempre ha propiciado ir a elecciones, pero que eso no depende de él, sino de las altas instancias del partido y que acogerá su decisión.

El dirigente perremeísta sostuvo que lo ideal es concentrarse en trabajar para hacer posible un buen gobierno del presidente Luis Abinader.