Chofer asesinado en Santiago “salió de Constanza buscando una mejor vida”: la historia de Deivy Carlos Abreu

Publicado por Merilenny Mueses Creado: Actualizado:

Deivy Carlos Abreu Quezada no solo era el chofer de un camión recolector de desechos sólidos asesinado en Santiago: era un hombre que había dejado su pueblo natal, Constanza, en busca de una mejor vida para su familia.

Así lo recuerda su hermana, Celinee Abreu Quezada, quien lo describe como un trabajador que luchaba por salir adelante.

“Mi hermano era un muchacho trabajador que salió de Constanza buscando una mejor vida”, expresó en una entrevista en El Sol de la Mañana.

Abreu Quezada deja cinco hijos en la orfandad, entre ellos dos menores de edad. Tenía poco más de un año laborando como chofer de un camión recolector.

Un hecho que aún no asimilan

La familia asegura que aún no logra comprender lo ocurrido.

Según relató su hermana, todo se habría originado tras un roce con una motocicleta que, presuntamente, estaba detenida.

“Él iba pasando, parece que había como un tapón y le rozó al motor. Uno empezó a vociferarle cosas -malas palabras- y ahí se fueron uno a uno (los motoconchistas) detrás de él”, explicó.

“Todavía no dejamos de pensar en eso… fue algo como estúpido”, agregó.

Entre el dolor, también hay un reclamo de justicia.

“No fue un perro que mataron… que caiga todo el peso de la ley, que caiga todo el que estuvo ahí”, expresó.

Proceso judicial en curso

El Ministerio Público solicitó prisión preventiva como medida de coerción contra siete motoristas acusados de participar en el crimen.

De acuerdo con la acusación, los imputados habrían perseguido e interceptado a la víctima hasta el parqueo del Palacio de Justicia de Santiago, donde intentó resguardarse.

La procuradora general, Yeni Berenice Reynoso, instruyó presentar cargos preliminares por asesinato.

Según el informe de la Policía Nacional, Abreu Quezada fue agredido físicamente y recibió una herida punzocortante en el muslo derecho.

A pesar de lograr llegar hasta el Palacio de Justicia, posteriormente fue trasladado por el sistema 9-1-1 a un centro de salud, donde falleció mientras recibía atenciones médicas.