Chóferes paran el tránsito por el mal estado de sus calles en Los Girasoles

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

Los residentes del sector Los Girasoles han realizado este jueves una huelga pacifica por el mal estado de las calles.

“Estamos cansados de este atropello, estamos sin autoridades”, expresaron.

Indicaron además que se han reunido con unos cuantos políticos a hablar de que van a arreglar las vías de tránsito, sin embargo, aseguraron que no han ido a solucionar el problema.

“Tenemos semanas mal pasando, duramos horas y horas en tapones y gastando combustible. Estamos cansados del abuso y del atropello”, añadieron.

Huelga

La lucha no va acabar

“Necesitamos que nos den la cara y que digan qué es lo que vamos a hacer porque queremos solución”, pidieron.

Revelaron además que estas paralizaciones solo es el principio de su lucha, ya que advierten que de no realizar modificaciones a las calles, tomarán otras medidas más drásticas.

“No nos vamos a parar hasta que no nos solucionen esto. Hasta que no nos traigan una solución no nos vamos a parar ni a descansar”, concluyeron.