Solo chubascos aislados hoy, mañana llovería más

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

Ambiente soleado y de reducidas precipitaciones por sistema de alta presión, sin descartar chubascos aislados hacia provincias del litoral costero Atlántico, la llanura Oriental y cordillera homónima, debido al viento fresco del noreste y a una vaguada al este de la isla, junto a los efectos orográficos locales.

Para mañana, el vaticinio del Instituto de Meterología es de acercamiento de una vaguada en niveles de la troposfera al este de la isla, que con el viento del noreste favorecerá lluvias dispersas hacia el noreste, sureste y la cordillera Central desde temprano.

Dice q ue serán más frecuentes durante la tarde y en la noche, más concentradas en sectores de la costa Atlántica.