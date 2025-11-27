Chubascos aislados para hoy y oleaje alto

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

La vaguada comenzará a alejarse del territorio. Sin embargo, el Instituto de Meteorología pronostica que los efectos del viento del este/noreste traerán chubascos aislados desde la madrugada y las primeras horas de la mañana, en especial en La Altagracia, El Seibo, Hato Mayor, Samaná y María Trinidad Sánchez.

En la tarde hasta entrada la noche llegará una nueva vaguada asociada a un sistema frontal con el viento del este/noreste, favorece las precipitaciones, que podrían ser moderadas locales, con posibles tronadas hacía poblados del noreste, sureste y la cordillera Central.

En resumen, habrá viento del este/noreste y débil vaguada, aguaceros pasajeros en puntos, temperaturas frescas en la noche y madrugada. Navegar con precaución en la costa Caribeña y en la Atlántica.