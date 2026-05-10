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Chubascos dispersos y calor: Pronóstico de Indomet para hoy en RD

Recomienda a la población ingerir suficiente agua, vestir ropa ligera, preferiblemente de colores claros, evitar la exposición prolongada al sol

Indomet prevé chubascos dispersos y ambiente caluroso por viento del este/sureste

Indomet prevé chubascos dispersos y ambiente caluroso por viento del este/sureste

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 El Instituto Dominicano de Meteorología (Indomet) informó que, este domingo, se prevén chubascos dispersos en varias provincias del país como resultado del arrastre de humedad desde el mar Caribe, provocado por el viento cálido del este/sureste.

La institución explicó que, durante las horas matutinas, estas precipitaciones incidirán sobre provincias como San Cristóbal, Samaná, El Seibo, María Trinidad Sánchez, Peravia, San José de Ocoa, Azua, Monseñor Nouel, La Vega, Santiago, Espaillat y Pedernales, entre otras.

Asimismo, el organismo indicó que, durante la tarde, las lluvias continuarán, presentándose en forma de chubascos débiles y de corta duración.

En cuanto a las temperaturas, la entidad señaló que continuarán calurosas, debido al viento del este/sureste, por lo que recomienda a la población ingerir suficiente agua, vestir ropa ligera, preferiblemente de colores claros, evitar la exposición prolongada al sol sin la debida protección y mantenerse en lugares frescos y ventilados.

En cuanto a las condiciones marítimas, el organismo recomienda a los operadores de frágiles y pequeñas embarcaciones, en la costa caribeña, específicamente desde Pedernales hasta Barahona, realizar sus actividades cerca del perímetro costero, sin aventurarse mar adentro, debido a oleaje anormal. En el resto de la costa, las condiciones permanecen normales.

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