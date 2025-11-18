Chubascos madrugada y hasta prima mañana

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

Indomet pronostica chubascos desde la madrugada en poblados del litoral costero atlántico hasta las primeras horas de la mañana, asociados a la incidencia de una vaguada.

Sin embargo, el reporte indica que durante la mañana el cielo estará soleado y después del mediodía la vaguada y los efectos locales traerán aguaceros dispersos que afectarán a Santo Domingo, San Pedro de Macorís, San Cristóbal, Santiago, La Vega, Santiago Rodríguez, Espaillat, Puerto Plata, Monte Cristi y zonas aledañas.

Vaticina que estas precipitaciones podrían extenderse hasta las primeras horas de la noche, para luego dar paso a una nubosidad aislada.

En cuanto a las condiciones marítimas las predice normales y las temperaturas “agradables”.