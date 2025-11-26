Chubascos siguen en zonas del este

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

El informe del Instituto de Meteolología indica que hoy seguirán los efectos combinados del viento y la vaguada con chubascos locales, débiles a moderados, desde la madrugada y durante la mañana, en especial sobre provincias del norte.

Predice que después del mediodía estas precipitaciones abarcarán poblados de La Altagracia, El Seibo, Hato Mayor, Monte Plata, Duarte, Sánchez Ramírez, Monseñor Nouel, La Vega, San Pedro de Macorís, San Cristóbal y Santo Domingo, y que disminuirán de manera gradual durante la noche.

Dice que solo en sectores del litoral costero del Atlántico persistirán algunas lluvias ocasionales. Reitera que las temperaturas estarán frescas en la noche y la madrugada.