Chubascos temprano aguaceros en la tarde

Chubascos pasajeros temprano, hacia litoral costero del Atlántico, en provincias como Samaná, María Trinidad Sánchez, Espaillat y Puerto Plata, dice el Instituto de Meteorología.

Indica que la tarde y prima noche siguen aguaceros locales con tronadas en el noreste, sureste, cordillera Central y la frontera, debido a los efectos del viento este/noreste influenciados por una circulación anticiclónica.

Durante el fin de semana, vaticina bajas posibilidades de lluvias significativas por la influencia del citado sistema anticiclónico.

No obstante, en la tarde, el arrastre de campos nubosos por el viento del este/noreste podría generar precipitaciones dispersas y pasajeras sobre la cordillera Central, sierra Oriental y la cordillera Septentrional. En los demás sectores, cielo soleado.

Dijo que las temperaturas comienzan a sentirse “agradables” las noches y la madrugada, debido a la entrada de aire más fresco y sistemas frontales. Sin embargo, persistirá calor durante el día.