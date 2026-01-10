Chubascos en zonas de este, norte y sur

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

Desde la madrugada, lluvias débiles a moderadas hacia La Altagracia, El Seibo, Hato Mayor, Samaná, María Trinidad Sánchez, Duarte, Espaillat, Hermanas Mirabal y Santiago, que el Instituto de Meteorología indica en la tarde hasta prima noche, abarcarán La Romana, San Pedro de Macorís, el Gran Santo Domingo, La Vega, San Cristóbal y zonas aledañas, producto del arrastre.

Mañana, una débil vaguada y el viento del noreste, generarán desde la madrugada chubascos y posibles ráfagas de viento sobre las mismas provincias.