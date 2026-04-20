El cielo no da tregua: pronostican intensas lluvias durante la semana

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Un nuevo sistema frontal, fuera de temporada, estará llegando al norte de República Dominicana durante las próximas 48 horas: vendrá acompañado de una vaguada fortalecida, incrementando el potencial de aguaceros torrenciales e inundaciones repentinas en gran parte del país.

Así lo dio a conocer el analista meteorológico, Jean Suriel.

"Hoy lunes se espera un ambiente muy caluroso debido a los vientos procedentes desde el Mar Caribe y por la radiación solar: algunas precipitaciones dispersas podrían desarrollarse esta tarde y esta noche, especialmente hacia la región del Cibao y hacia la zona montañosa", dijo.

Así mismo informó que el panorama meteorológico cambiará a partir de mañana martes en la tarde debido a la llegada de la vaguada: la humedad marina y el calor caribeño favorecerán la ocurrencia de lluvias más intensas con ráfagas de viento y descargas eléctricas.

"Mañana en la noche también llegará una masa de aire polar al territorio dominicano para descender las temperaturas en gran parte de RD: la temporada frontal 2025-2026 finalizó el 15 de abril, pero no descartamos más frentes fríos incluso en mayo por la Fase Neutral", añadió.

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Suriel precisó además que el miércoles tendremos los efectos de la vaguada y los remanentes del sistema frontal generando aguaceros más significativos: el potencial de inundaciones repentinas incrementará, así también el riesgo de desbordamientos de ríos y cañadas.

"Para el jueves, la vaguada se fortalecerá aún más por la llegada de fragmentos húmedos procedentes desde el Atlántico: las lluvias se mantendrán con gran intensidad y las inundaciones podrían ser más extendidas en la tarde", manifestó.

Pidió tener mucha atención en el norte, noreste, noroeste, sur y sureste por desbordamientos de ríos y cañadas.

Ya para el viernes debemos mantener la guardia debido a que los modelos de pronóstico prevén la saturación del suelo en gran parte del país: esto podría representar el desarrollo de inundaciones severas, deslizamientos de tierra y crecidas importantes de los ríos porque los aguaceros serán torrenciales después del mediodía.