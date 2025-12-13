Cielo despejado en algunas provincias, lluvias en otras: ¿Qué tan cambiante será el clima del fin de semana?

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

El Instituto Dominicano de Meteorología (Indomet) informó que gran parte del país amanece con un cielo mayormente despejado, excepto por María Trinidad Sánchez, Samaná, Duarte, Hermanas Mirabal, Espaillat y Sánchez Ramírez, donde se han presentado chubascos desde la madrugada, producto del arrastre de nubes a través del viento moderado del este y la leve incidencia de una vaguada.

Durante el transcurso de la mañana, estas precipitaciones se trasladarán hacia provincias vecinas, disminuyendo gradualmente.

En la tarde, se prevén otros chubascos, especialmente hacia sectores de Santo Domingo, San Pedro de Macorís, Monte Plata, Sánchez Ramírez, Monseñor Nouel, San Cristóbal, La Vega y Duarte, predominando hacia el sureste durante las horas nocturnas.

Indomet señala que mañana domingo, desde la madrugada, se producirán precipitaciones dispersas, entre débiles y moderadas, en provincias del sureste, noreste y la costa caribeña, como resultado de la incidencia de una vaguada y el viento del este/sureste, en especial sobre La Altagracia, El Seibo, Hato Mayor, María Trinidad Sánchez, Duarte, Samaná, Espaillat, Puerto Plata, entre otras.

En la mañana, predominarán hacia las costas, disminuyendo gradualmente conforme ingrese una masa de aire con menor humedad. Durante la tarde, gran parte del país tendrá nubes aisladas, sin embargo, los efectos locales se unirán y se esperan chubascos locales hacia la Cordillera Central y el noroeste.

Temperaturas frescas

Las temperaturas durante las noches y las madrugadas se tornarán frescas y agradables debido a la época del año, principalmente en zonas montañosas y valles de interior del país, donde podrían producirse ocasionales nieblas y neblinas.