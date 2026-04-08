Como si el cielo también llorara: fotos de cómo se encuentra la zona cero del Jet Set a un año

Publicado por Merilenny Mueses Creado: Actualizado:

Como si el cielo también llorara por las 236 víctimas que fallecieron en la tragedia del Jet Set y los más de 100 heridos, este 8 de abril el país amaneció bajo fuertes lluvias y un cielo gris, mientras la zona cero se encontraba empapada, con velones apagados y flores derribadas por el agua.

Así se encuentra la zona cero a un año de la tragedia Jet SetGuillermo Burgos

En imágenes captadas por el periódico HOY, al frente del lugar donde ocurrió la tragedia, se observa una hilera de fotografías de las víctimas, junto a velas y arreglos florales que, tras la vigilia de la noche anterior, lucen mojados y apagados.

Víctimas del trágico colapsoGuillermo Burgos

En el área, bajo una carpa, permanecían agentes de la Policía Nacional, que tenían previsto custodiar los actos conmemorativos por el primer aniversario, así como un reducido grupo de personas, entre coordinadores de la actividad y miembros de la prensa.

Agentes y organizadores aguardan bajo una carpaGuillermo Burgos

Debido a las condiciones climáticas, las actividades fueron pospuestas para este 9 de abril a las 10:00 de la mañana, con la misma agenda.

Un hombre observa las fotografías de las víctimas en la zona ceroGuillermo Burgos

Más temprano, el Movimiento Justicia Jet Set informó la decisión mediante un comunicado.

Cartel de Jandy Ventura, víctima de la tragediaGuillermo Burgos

“Por causas de fuerza mayor y en cumplimiento de las disposiciones emitidas por instituciones pertinentes, ha sido necesario posponer el acto conmemorativo pautado por el primer aniversario de la tragedia Jet Set”.