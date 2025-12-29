La Ciénega sumergida en dolor por muerte de Perla Santos Pacheco

Publicado por Olga Vergés Creado: Actualizado:

Para los padres de la joven Perla Jokasta Santos Pacheco, de 19 años, su muerte los ha sumergido en un estado de shock que no pueden superar.

Con una mirada perdida y sin consuelo, su padre Iván Santos, narró cómo aún no asimila lo sucedido ya que su hija tenía planes de iniciar en enero sus estudios universitarios para convertirse en abogada.

A diferencia de su madre Line Pacheco Acevedo, quien es maestra de profesión, expresó como Perla aspiraba a estudiar Derecho para ayudar a los demás. La describió como una adolescente aplicada, disciplinada y con grandes aspiraciones profesionales.

Perla vivía también con su hermano mayor, de 27 años, quien tiene una condición especial el cual cuidaba con amor y protección en una humilde vivienda ubicaba en el sector La Ciénaga. Sus padres aún no dejan de llorarla.

El trágico hecho ocurrido la madrugada del pasado viernes 26, también ha enlutado los corazones de vecinos, familiares, y amigos quienes la definieron como “una niña tranquila, muy estudiosa, de su hogar”. Otros clamaron a Dios que se haga justicia. El impacto ha sido profundo en cada rincón de la zona.

Como ocurrió el hecho

De acuerdo con versiones ofrecidas por familiares, el hecho ocurrió alrededor de las 2:45 de la madrugada, luego de que la joven saliera de su residencia y abordara un motor junto a conocidos quienes la recogieron al frente de su casa donde se encontraba sentada. De camino, indicaron que, un individuo hizo un disparo que impactó a la joven, provocando su caída del motor en el que se desplazaba, en la calle del mercadito del sector Los Guandules.

versión preliminar policial

La Policía Nacional, en coordinación con el Ministerio Público, informó el arresto del presunto responsable de la muerte de la joven, el mayor del Ejército de la República Dominicana (ERD) Diego Geraldo Mesa Arismendy, de 48 años. Las investigaciones continúan en curso.

En la escena, técnicos de la Policía Científica realizaron el levantamiento correspondiente y recolectaron un casquillo calibre .45, el cual fue preservado como evidencia. Varias personas han sido interrogadas con el objetivo de esclarecer las circunstancias en que ocurrió el hecho.