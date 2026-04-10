Cientos de maestros del banco de elegibles son nombrados por Educación

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El Ministerio de Educación designó a cientos de maestros del banco de elegibles durante el mes de marzo, como resultado de las gestiones realizadas por la Comisión de Seguimiento de la Asociación Dominicana de Profesores (ADP).

La comisión presentó propuestas de docentes que permanecían pendientes de nombramiento en varias regionales, entre ellas la 01 de Barahona; la 07, correspondiente a las provincias Duarte y Hermanas Mirabal; y la 12 de La Altagracia, que incluye a los docentes de Higüey, entre otras.

El profesor Ángel Cuello, coordinador de la comisión, informó que cientos de maestros del banco de elegibles de los concursos 2021, 2023 y 2024, pertenecientes a distintas regionales educativas del país, se encontraban a la espera de sus nombramientos.

Cuello destacó que, en el caso de la Regional Educativa 07 (Duarte y Hermanas Mirabal), los dirigentes de la ADP, junto a los presidentes de las seccionales de ambas provincias, lograron estos nombramientos tras un proceso de lucha en el que demostraron la necesidad de cubrir la falta de docentes en los centros educativos.

Por su parte, el profesor Eduardo Hidalgo, presidente nacional de la ADP, dispuso desde el año 2023 la creación de una comisión del Comité Ejecutivo Nacional (CEN) para dar seguimiento y gestionar el nombramiento de los maestros a quienes les asiste este derecho.

Esta comisión está integrada por los profesores miembros del CEN: Ángel Cuello (coordinador), Sixto Gabin e Ylario De Jesús Méndez.

El equipo ha trabajado de manera continua con el propósito de reducir gradualmente el banco de elegibles y lograr la designación de todos los docentes pendientes.

“Esta comisión continúa trabajando para completar el nombramiento de todos los maestros que forman parte del banco de elegibles y que aún no han sido designados”, precisó Cuello.