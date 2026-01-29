Cientos marchan contra explotación cordillera

Publicado por José Alfredo Espinal Creado: Actualizado:

Santiago.- La expresión popular de un profundo “No” a la explotación minera en las cordilleras Central y Septentrional y por la defensa del medio ambiente, se puso de manifiesto ayer con la participación de cientos de personas en la marcha caravana que respaldó a un grupo de sacerdotes católicos de Santiago y Puerto Plata del movimiento “Unidos Somos Más” que no ha dado tregua ni se amedrenta en sus luchas.

La gente acompañó a los convocantes en sus vehículos de cuatro y dos ruedas, con sus luces encendidas y tocando bocinas, durante todo el recorrido por la autopista Juan Pablo Duarte, la avenida Las Carreras hasta llegar a la estación central del monorriel y el teleférico de Santiago.

Los agentes de la Policía Nacional y del Ejército no inmutaron a los manifestantes, por lo que continuaron con su jornada tan campante como el whisky aquel.

“Esta marcha es a favor de la madre tierra y las cordilleras Central y Septentrional, ambas amenazadas por insaciables y codiciosos de riquezas materiales para luego guardarlas en los bancos”, afirmó el padre Ramón (Nino) Ramos, quien habló en representación de los sacerdotes y comunitarios presentes.

Dijo que el ser humano parece haber perdido la cordura.

“Ellos nos hablan que la minería es progreso, pero, ¿progreso para quién?, a nosotros los de campos de la minería solo nos queda la destrucción de los conucos, la tumba de los todos los árboles, avenamiento de fuentes de agua, el desalojo de las familias y la desaparición de las comunidades. A eso le llaman progreso”, indicó.

El padre Nino Ramos criticó a los insaciables de riquezas, a los ricos que solo piensan en el dinero, a esos que quieren destruir el país por todos los costados, “en el sur en San Juan, en el noroeste en Restauración y ahora en el Cibao norte en Santiago y Puerto Plata”.

Aclaró que la marcha caravana no es en contra de nadie en particular ni en contra del Gobierno ni del Ministerio de Energía y Minas. Explicó que es a favor de la naturaleza que es la que nos da la vida.