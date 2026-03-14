Cierre parcial del Malecón desde Obelisco Hembra hasta Máxima Gómez por carnaval

Publicado por Lency Alcántara Creado: Actualizado:

Las autoridades informaron que este domingo se celebrará el Carnaval de Cultura en Santo Domingo, motivo por el cual se realizará un cierre parcial de la avenida El Malecón.

El tramo afectado irá desde el Obelisco Hembra hasta la Máxima Gómez, según se anunció en un comunicado oficial. La medida busca garantizar la seguridad de los asistentes y facilitar el montaje de las actividades artísticas y culturales que forman parte del evento.

El carnaval contará con comparsas, música y presentaciones que resaltan la diversidad cultural del país. Se recomienda a los conductores tomar vías alternas y prever retrasos en la zona durante la jornada festiva.