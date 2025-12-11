Uno de cada cinco dominicanos denuncia violación de derechos humanos, según informe

Publicado por Lency Alcántara Creado: Actualizado:

La República Dominicana continúa enfrentando obstáculos en el ejercicio pleno de los derechos fundamentales. De acuerdo con el Segundo Informe de Derechos Humanos 2025, presentado por el Defensor del Pueblo, en promedio una de cada cinco personas reportó haber sufrido una violación de sus derechos en los últimos años.

El estudio revela que la victimización es ligeramente mayor entre los hombres que entre las mujeres, aunque las diferencias no resultan estadísticamente significativas.

Pese a este panorama, el informe también muestra señales de avance: 55 % de los entrevistados considera que los derechos humanos hoy están igual o más garantizados que hace cinco años, reflejando una percepción de progreso con importantes desafíos aún pendientes.

Derechos menos garantizados

El informe identifica como los más vulnerados:

• Justicia (24 %)

• Igualdad (23.5 %)

• Alimentación (19 %)

• Educación (16.2 %)

• Salud (14.2 %)

Otros derechos con niveles de insatisfacción fueron el deporte (11.3 %), la seguridad social (11.1 %) y la libertad (8.6 %).

Problemas señalados en consultas regionales

Las mesas de trabajo realizadas en distintas regiones del país destacaron:

• Salud: barreras de acceso y debilidad en servicios especializados.

• Educación: falta de infraestructura y materiales adecuados.

• Justicia e igualdad: desconfianza en autoridades y aplicación irregular de leyes.

• Alimentación: altos precios y escasa protección a consumidores.

• Trabajo digno: salarios insuficientes y falta de oportunidades.

• Medioambiente y vivienda: contaminación de ríos, deforestación y déficit habitacional.

• Libre tránsito: deficiencias en señalización, abusos de autoridad y obstáculos físicos para personas con discapacidad.

Cobertura mediática

El monitoreo de medios realizado por el Defensor del Pueblo indica que la mayoría de las menciones sobre derechos humanos fueron neutrales o positivas. Sin embargo, temas como la seguridad personal y el acceso al agua recibieron más del 50 % de cobertura negativa, coincidiendo con las preocupaciones ciudadanas.