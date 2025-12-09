Cirujano valora los avances gigantescos cirugía robótica

Publicado por Altagracia Ortiz Creado: Actualizado:

Afamado cirujano que valora avances gigantescos de cirugía robótica, considera que los países deben hacer inversión en favor de pacientes. Asimismo, cree un paso trascendental el desarrollo de la robótica en atención médica de alta complejidad.

René Sotelo, pionero internacional en cirugía robótica, estuvo en el país invitado por HS Medical Center. Asegura que en los próximos dos años se estima que la mitad de los procedimientos quirúrgicos en Estados Unidos se harán mediante robótica, una herramienta que ha revolucionado la especialidad médica. El reto es, sin embargo, que los estados y gobiernos puedan acceder cada vez mas a esta herramienta que ahorra días en camas y reduce las complicaciones en una cirugía. Sotelo asegura que las cirugías con robots tienen la ventaja de que no hay heridas, el paciente dura poco tiempo en el centro de salud y la recuperación es rápida y se integra casi de inmediato a su área productiva y existe una mayor precisión, dice en entrevista a Hoy.

En desafío

Constituye un desafío para los cirujanos el entrenamiento, lo que implica el aprendizaje de la técnica para realizar los procedimientos quirúrgicos.

Desigualdad social

Asimismo, es necesario vencer la desigualdad social que no permite el acceso a estas modernas tecnologías a amplios grupos humanos, asegura Sotelo.

Solo hay dos robots en República Dominicana, lo que no permite el acceso, por eso recomienda la adquisición de nuevos equipos y en eso el Estado debe llevar la delantera. Los países deben trabajar y las empresas buscaran otros modelos, pues se generaría competencia. Justo esta semana se aprobó en Estados Unidos un nuevo equipo, el Hugo que asiste a cirujanos para procedimientos mínimamente invasivos. Los primeros procedimientos se hicieron en Chile y Panamá.

Intervención humana

El uso de un robot, sin embargo, no sustituye la mano del profesional, el cirujano es quien dirige el robot en intervención.