Ciudadanos valoran la puesta en marcha del corredor Independencia

Ciudadanos calificaron como positiva la implementación del corredor de la avenida Independencia, una iniciativa del Gobierno que impactará a más de 40 mil pasajeros diarios y que consolida el proceso de transformación del transporte público en el Gran Santo Domingo.

“Está muy bien, porque (los autobuses) cogen mucho pasajeros y están pasando rápido; uno no tiene que esperar tanto”, dijeron algunos de los consultados sobre el servicio, inaugurado el pasado 13 de febrero por el presidente Luis Abinader.

“Lo usé hoy y lo vi bien. Me gustó, porque a mí me gusta la comodidad. Esto está mejor, y además tiene aire y representa más seguridad”, dijeron.

Otros hicieron referencia a la larga espera que representaba la ruta antes de la implementación del proyecto gubernamental. En ese orden, manifestaron que las unidades desplegadas en toda la Independencia, un total de 68, hacen del servicio más eficiente.

La capacidad de cada unidad es de 90 pasajeros, en horario de 5:00 de la mañana a 11:00 de la noche, con intervalos de 5 a 7 minutos y 82 paradas señalizadas a lo largo de 18 kilómetros de recorrido de origen a destino.

Uno de los aspectos más relevantes es su tarifa única de RD 35.00, que permitirá a los usuarios acceder a un servicio moderno con pago completamente electrónico.

Además, mediante el Fondo de Estabilización de la Tarifa (FET) establecido en el sistema central de recaudo, los pasajeros podrán experimentar un ahorro estimado de hasta RD 60 por viaje, como parte del subsidio directo orientado a garantizar accesibilidad y sostenibilidad del sistema.