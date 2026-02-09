Por qué es clave ser honesto en la solicitud de visa de EE. UU.

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

La Embajada de Estados Unidos en República Dominicana reiteró este lunes que la honestidad es un requisito fundamental en el proceso de solicitud de visas. El recordatorio enfatiza que cada solicitante debe proporcionar información veraz, completa y precisa en todas las etapas, desde el formulario en línea hasta la entrevista con un oficial consular.

De acuerdo con el comunicado, proporcionar datos falsos, engañosos u omitir información relevante puede tener consecuencias graves, como la negación o cancelación de la visa, e incluso la imposibilidad permanente de viajar a Estados Unidos. Aunque decir la verdad no garantiza la aprobación, sí asegura que la solicitud sea evaluada de manera justa y conforme a la ley migratoria estadounidense.

La Embajada subrayó que cada caso se analiza de forma individual, y que incluso errores menores —como no declarar una estadía previa fuera del tiempo permitido o un arresto pasado— pueden afectar futuras solicitudes.

El Departamento de Estado reafirmó que ser honesto demuestra integridad, respeto por el proceso y compromiso con viajar de manera legal. “La honestidad es esencial y refleja el interés genuino de quienes desean ingresar a Estados Unidos”, concluye el mensaje oficial.