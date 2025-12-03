Clientes reportan avería Edesur

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

Usuarios de la Empresa Distribuidora de Electricidad el Sur (Edesur) reportan averías en el programa de recargas, que van desde inconvenientes con el sistema para la venta hasta que no llegue la electricidad a las residencias porque queda “enganchada”.

Los casos registrados dese el viernes, cubren desde San Cristóbal hasta Los Alcarrizos y los afectados cuentan que el mayor problema está en el atasco.

Indican que deben llamar a servicio al cliente y que para ser atendidos esperan hasta 40 minutos, lo que no todos pueden hacer, pues muchos no cuentan con teléfonos residenciales y usar el celular implica un costo elevado.