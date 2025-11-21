Este es el clima para el fin de semana

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

Durante este fin de semana, en gran parte de República Dominicana, descenderán las temperaturas de manera significativa debido a la entrada de aire más frío, procedente desde el Atlántico.

Esta fue la observación del analista meteorológico Jean Suriel en su más reciente informe del tiempo en el país.

"Un sistema de alta presión estará de tránsito al norte del Caribe, empujando la masa ártica que se ha acercado a nuestra región: desde esta noche y la madrugada del sábado, los termómetros registrarán un ambiente muy frío en la zona montañosa y en el Cibao", expresó.

Suriel explicó además que ese mismo fenómeno (la alta presión) controlará las condiciones meteorológicas y la humedad en el territorio dominicano: por su influencia, disminuirán las posibilidades de lluvias significativas en gran parte del país tanto sábado como domingo y lunes.

"Algunas lluvias moderadas podrían aparecer esta tarde y esta noche por los remanentes de una vaguada: especialmente, la nubosidad se concentrará en la Cordillera Central, noroeste, norte, noreste y algunas provincias del sureste", agregó.

Mientras, que el sábado y domingo predominará un panorama meteorológico despejado en la mañana, medio nublado al mediodía, sin descartar ligeros chubascos en la tarde hacia la zona montañosa; el ambiente se tornará muy fresco a nivel nacional entre las 6 PM y las 9 AM.

"La próxima semana, entre lunes y martes, también tendremos la permanencia de la alta presión y escasas precipitaciones", concluyó.