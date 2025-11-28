Este es el clima para este fin de semana

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

Una vaguada incrementará las posibilidades de precipitaciones en República Dominicana desde esta tarde hasta el próximo lunes: el sistema atmosférico estará siendo activado por los vientos húmedos que proceden desde el Atlántico.

Así lo dio a conocer el analista meteorológico Jean Suriel.

SábadoJean Suriel

"Así se despedirá noviembre, con períodos lluviosos entre moderados y fuertes, pero sin riesgo de inundaciones significativas en el territorio dominicano: algunas ráfagas de viento se desarrollarán en los próximos días por la influencia de una alta presión", expresó.

Durante el fin de semana, continuarán los efectos de la vaguada y los vientos húmedos generando períodos lluviosos en gran parte de nuestro país, principalmente en las tardes y durante las noches. También el lunes hay pronóstico de lluvias en la tarde por la vaguada.

DomingoJean Suriel

Sobre el frente frío

Mientras que el frente frío número 8 se moverá en las próximas 24 horas hacia Bahamas y Cuba: no incidirá en el país directamente.

Sin embargo, contribuirá para mantener el ambiente muy fresco a nivel nacional en las próximas noches y madrugadas.