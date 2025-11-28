Santo Domingo 0ºC / 0ºC
Este es el clima para este fin de semana

Una vaguada incrementará las posibilidades de precipitaciones en RD

Una vaguada incrementará las posibilidades de precipitaciones en República Dominicana desde esta tarde hasta el próximo lunes: el sistema atmosférico estará siendo activado por los vientos húmedos que proceden desde el Atlántico.

Así lo dio a conocer el analista meteorológico Jean Suriel.

"Así se despedirá noviembre, con períodos lluviosos entre moderados y fuertes, pero sin riesgo de inundaciones significativas en el territorio dominicano: algunas ráfagas de viento se desarrollarán en los próximos días por la influencia de una alta presión", expresó.

Durante el fin de semana, continuarán los efectos de la vaguada y los vientos húmedos generando períodos lluviosos en gran parte de nuestro país, principalmente en las tardes y durante las noches. También el lunes hay pronóstico de lluvias en la tarde por la vaguada.

Sobre el frente frío

Mientras que el frente frío número 8 se moverá en las próximas 24 horas hacia Bahamas y Cuba: no incidirá en el país directamente.

Sin embargo, contribuirá para mantener el ambiente muy fresco a nivel nacional en las próximas noches y madrugadas.

