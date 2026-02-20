Este es el clima para el fin de semana

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

El Instituto Dominicano de Meteorología (INDOMET) informó que este sábado, permaneceremos bajo un panorama meteorológico generalmente seco y estable, por el sistema de alta presión; solo no se descarta que desde tempranas horas y durante el transcurso de la mañana, se presenten chubascos aislados en localidades de La Altagracia, El Seibo, Hato Mayor, Samaná, Barahona y Pedernales.

“En la tarde, se pronostican, condiciones óptimas para el disfrute de actividades al aire libre en casi todo el país; las lluvias que ocurran serán débiles y aisladas sobre los sistemas montañosos”, explicaron.

Señalaron además que las temperaturas estarán calurosas durante el día, por efecto del viento predominante del sureste, siendo agradable en la noche y madrugada, especialmente en áreas de montaña y valles del interior, donde podrían presentarse episodios de nieblas o neblinas.

Sobre las condiciones marítimas. Se recomienda a las frágiles, pequeñas y medianas embarcaciones permanecer en puerto en la costa atlántica desde Miches (El Seibo) hasta Cabo Engaño (La Altagracia), debido a viento y olas anormales.

Ya para el resto de la costa se recomienda navegar con precaución cerca del perímetro costero sin aventurarse mar adentro. En la costa caribeña, condiciones normales.

Mientras, que INDOMET señaló que el domingo, aunque el sistema anticiclónico disminuirá los efectos de una vaguada en niveles altos de la troposfera, el viento del sureste arrastrará algo de humedad desde el mar Caribe, provocando chubascos locales hacia la zona costera sur, especialmente en provincias como Santo Domingo, San Cristóbal, Peravia, Azua, Barahona y Pedernales.

“En horas de la tarde, estos chubascos podrían extenderse de forma ampliamente aislados en poblados de la Cordillera Central y la región suroeste. En el resto del área, predominarán condiciones de buen tiempo, con cielo poco nuboso, escasas lluvias y ambiente caluroso”, concluyó.