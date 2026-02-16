Clínica presenta propuestas sobre vacíos SDSS

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

Aunque asegura que tiene como norma atender a todo paciente que llegue a al servicio de emergencia, sin exigir de inicio ninguna condición de pago, el Centro Médico Policlínico Nacional presentó propuestas encaminadas a corregir los vacíos que tiene el Sistema Dominicano de Seguridad Social, en materia de salud.

Rafael Estévez Hernández, presidente y director médico del centro, dice que producto de esa disposición, el hospital tiene acumulada una deuda millonaria de pacientes que son atendidos y no cuentan con seguro médico ni con capacidad de pago, por lo que ha propuesto al Gobierno establecer un mecanismo para cubrir atenciones de emergencias que brindan las clínicas a pacientes no asegurados.

Entre esos vacíos, el profesional de la cirugía plástica y reconstructiva citó establecer un mecanismo de pago en la atención de emergencia, cubrir la atención médica a los recién nacidos hijos de la tercera generación de afiliados, es decir, hijos de padres que no son titulares directos, sino, dependientes y lo referente a la normativa de la auditoría médica y glosas que hacen las ARS.

“Siempre actuamos en consonancia con la ley, aquel paciente que tiene una condición de emergencia llega al centro y le damos la calidad de la atención que necesita, luego de atenderle, si el paciente tiene afiliación de seguro, se busca la forma de recuperarlo. La prioridad es la persona”, precisa el facultativo.